Österreich-Star Alaba fällt in EM-Qualifikation gegen Slowenien aus - Foda: "Hat große Schmerzen"

Alaba hatte sich Haarriss zugezogen

Laut Foda sei die Entscheidung, dass Alaba auch das Spiel in Slowenien am Sonntag nicht bestreiten kann, bereits am Donnerstag im Laufe des Tages gefallen. Der Verteidiger zog sich vergangene Woche einen Haarriss in der Rippe zu. Ob der Linksverteidiger beim Bayern-Spiel am 19. Oktober in Augsburg wieder fit sein wird, ist bisher unklar.