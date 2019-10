Trotz Rippen-Verletzung: David Alaba vom FC Bayern will in EM-Quali für Österrreich spielen

Bei der 7:2-Gala des FC Bayern München in der Champions-League-Gruppenphase gegen die Tottenham Hotspur zog sich Außenverteidiger David Alaba einen Haarriss in der Rippe zu. Bis zur Halbzeitpause spielte der 27-Jährige weiter und wurde dann für Mittelfeldspieler Thiago ausgewechselt. In den Medien hieß es, Alaba sei voraussichtlich am 13. Oktober wieder fit. Der Österreicher ist trotz Verletzung zur Nationalmannschaft gereist. Die ÖFB-Elf bestreitet die Rückspiele der EM-Qualifikation am Donnerstag in Wien gegen Israel und am Sonntag gegen Slowenien.