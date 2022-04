Real-Profi David Alaba bangt um Rückspiel in Madrid - Ex-Bayern-Star: "Es ging schon mal besser"

Fußballprofi David Alaba von Real Madrid ist bei der 3:4-Niederlage im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester City aus Verletzungsgründen ausgewechselt worden. "Es ging schon mal besser", sagte der österreichische Nationalspieler am Dienstagabend im Streamingdienst Amazon Prime Video.

Der langjährige Verteidiger des FC Bayern München hatte zuletzt mit muskulären Problemen zu kämpfen und war angeschlagen ins Spiel gegangen, wurde aber zur Pause ausgewechselt. Ob er bis zum Rückspiel am 4. Mai in Madrid wieder fit wird, ist unklar. "Mal schauen, was die Tage rauskommt bei den Untersuchungen", sagte Alaba.