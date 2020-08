Hoeneß über neuen Alaba-Vertrag beim FC Bayern: "Letzte Million nicht so wichtig"

Roque Santa Cruz, Bastian Schweinsteiger, Mario Götze: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORT BUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

Hoeneß: "Noch keinen erlebt, der von uns weggegangen ist"

Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge, der sich mit Blick auf einen neuen Alaba-Vertrag zwischenzeitlich wenig optimistisch zeigte , hatte zuletzt angekündigt, sich am Rande des anstehenden Champions-League-Finalturniers in Lissabon mit Alabas Beratern Pini Zahavi und Vater George Alaba treffen zu wollen, um zu einer Einigung zu gelangen.

Dass Alaba den Klub wirklich verlassen könnte, will Hoeneß deshalb auch nicht wahrhaben: "Bis jetzt habe ich noch keinen erlebt, der von uns weggangen ist. Er wäre der Erste." Im Hinblick auf die kolportierten Gehaltsforderungen Alabas, der rund 20 Millionen Euro pro Jahr verlangen soll, sagte Hoeneß: "Ich kann ihm aus eigener Erfahrung sagen, dass die letzte Million nicht so wichtig ist..." Die Bayern könnten ihm im Gegensatz zu anderen Spitzenklubs Folgendes bieten: "Einen sicheren Arbeitsplatz, viel Spaß, Heimat, viel Liebe von den Fans, Akzeptanz, die er sich woanders erst erarbeiten muss", sagte Hoeneß. "Und eines muss er wissen: es gibt keinen Verein, der so familiär, so gemütlich, so angenehm ist, wie der FC Bayern."