Kein Ultimatum für David Alaba: Bayern-Sportvorstand Salihamidzic äußert sich zu Vertragsverhandlungen 

Bleibt David Alaba dem FC Bayern über sein Vertragsende im Juni 2021 hinaus erhalten oder nicht? Diese Frage beschäftigt derzeit die Fans des FC Bayern und sorgte in den vergangenen Wochen immer wieder für Unruhe im Umfeld des Klubs. Am Montag hat sich nun Sportvorstand Hasan Salihamidzic im Rahmen einer Pressekonferenz, auf der die Neuzugänge Bouna Sarr und Eric Maxim Choupo-Moting vorgestellt wurden, auch zur Causa Alaba geäußert.

Laut Aussage des 43-Jährigen wissen beim FC Bayern alle, "was wir an David haben". Aus diesem Grund werde man versuchen, ihn zu überzeugen. "Wir würden uns selbstverständlich freuen, wenn er hier in München bleiben sollte. Und wir hoffen, dass die Unterschrift auch irgendwann erfolgen wird", so "Brazzo".

Zahavi, Hoeneß und Co. - Darum geht es in der Causa Alaba

Am vergangenen Samstag hatte noch Sport1 berichtet, dass die Alaba-Seite um seinen Berater Pini Zahavi weiterhin auf den hohen Gehaltsvorstellungen beharren werde. Die Bayern sollen Alaba und dessen Beratern schon ein Angebot unterbreitet haben. Der Klub soll einen Fünf-Jahres-Vertrag mit rund elf Millionen Euro an Basisgehalt plus bis zu sechs Millionen Euro an Prämien pro Jahr bieten. Die Alaba-Partei pocht dem Bericht zufolge jedoch auf ein höheres Grundgehalt. Zudem soll Zahavi für die Verlängerung eine Provision in Millionen-Höhe einstreichen wollen.