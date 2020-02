NHL kurios: Eismaschinen-Fahrer hilft als Torwart aus - und führt Hurricanes zum Sieg

Verrücktes Debüt in der NHL: Normalerweise fährt David Ayres in Toronto die Eismaschine. Nur selten trainiert der 42-Jährige beim Eishockeyteam der Maple Leafs mal mit, wenn noch ein Goalie gebraucht wird. Und eigentlich wollte Ayres am Samstag (Ortszeit) einen gemütlichen Abend als Fan verbringen. Doch am Ende feierte er als sogenannter „Notfalltorhüter auf Abruf“ sein Profi-Debüt im Trikot des Gegners - der Carolina Hurricanes.