Keeper David de Gea fehlt Manchester United gegen Liverpool verletzt - auch Paul Pogba fällt aus

De Gea musste nach 60 Minuten verletzt vom Feld und wurde durch Chelsea-Keeper Kepa Arrizabalaga ersetzt. In einer umkämpften Partie gingen die Skandinavier in Minute 50 durch das erste Quali-Tor von Marcus Berg in Führung. Erst in der 92. Minute gelang dem eingewechselten Rodrigo Moreno der Ausgleichstreffer für Spanien. Die Spanier bleiben Gruppenerste. Die Schweden bleiben zweiter in der Tabelle und haben weiter alle Chancen.