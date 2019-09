Neuer Rekordeinkauf: Fortuna Düsseldorf verpflichtet Stürmer Kownacki fest

Trotz Abstieg in der Nations League: DFB-Team könnte dank UEFA-Reform in A-Liga bleiben

Kaufoption greift durch vierten Saisoneinsatz

Der Deal ist durch den vierten Saisoneinsatz Kownackis am Sonntag beim 1:2 bei Borussia Mönchengladbach perfekt gemacht worden. Kownacki war wie schon in der vergangenen Rückrunde auch in diesem Jahr wieder von Sampdoria Genua zunächst ausgeliehen worden. „Für unsere langfristige Personalplanung ist die Verpflichtung von Dawid ein Meilenstein“, urteilte Fortunas Sportvorstand Lutz Pfannenstiel.

In der vergangenen Saison erzielte der polnische Nationalspieler in zehn Spielen für Düsseldorf vier Treffer und konnte sich so für einen langfristen Kontrakt empfehlen. In der laufenden Saison ist der Pole jedoch noch ohne Torerfolg.