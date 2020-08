Transfer perfekt! David Silva wechselt nach zehn Jahren bei ManCity zu Real Sociedad

Nach insgesamt zehn Jahren beim englischen Vizemeister Manchester City hat David Silva einen neuen Verein gefunden. Der Welt- und zweimalige Europameister unterschreibt beim spanischen Erstligisten Real Sociedad San Sebastian. Das gaben die Basken am späten Montagabend offiziell bekannt. Silva unterschreibt beim Tabellensechsten der abgelaufenen La-Liga-Saison einen Zweijahres-Vertrag bis 2022.

"El Mago" wurde am Montag von den Social-Media-Kanälen der Citizens im großen Stil verabschiedet. Klubchef Khaldoon Al Mubarak kündigte an, dass man eine Statue für den spanischen Mittelfeldspieler in der Nähe des Etihad Stadiums erreichten und außerdem einen Trainingsplatz nach ihm benennen werde. Der beim FC Valencia ausgebildete Silva, der vor zwei Jahren nach der verkorksten WM aus der spanischen Nationalelf zurückgetreten war, wechselte 2010 für 28 Millionen Euro zu den Engländern.