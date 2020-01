Ex-NBA-Chef David Stern gestorben - Michael Jordan würdigt die Basketball-Legende

Der ehemalige Chef der Basketball-Profiliga in Nordamerika, David Stern, ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Er sei den Folgen einer Gehirnblutung erlegen, die er am 12. Dezember erlitten habe, teilte die NBA mit. Von 1984 bis 2014 stand Stern an der Spitze der Basketball-Profiliga und war damit der dienstälteste sogenannte NBA Commissioner, zuvor war der gelernte Jurist fast 20 Jahre lang unter anderem als Rechtsbeistand für die Liga aktiv.