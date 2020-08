David Storl vom SC DHfK ist neuer deutscher Meister im Kugelstoßen mit 20,17 Metern

Braunschweig. Vor fast genau einem Jahr hatte sich David Storl bei den „Finals“ im Berliner Olympiastadion mit Rückenschmerzen gerade noch zur Bronzemedaille gequält, weil sich der Leipziger Kugelstoßer am Ende noch mit letzter Kraft auf 19,77 Meter steigerte. Auch an diesem Sonntag war der sechste und letzte Versuch der Beste des SC-DHfK-Aushängeschildes bei den nationalen Titelkämpfen in Braunschweig. Doch diesmal hatte der 30-Jährige die Goldmedaille schon sicher, als er ein letztes Mal den Ring betrat. 19,98 Meter hatte Storl gleich zu Beginn vorgelegt, bei extremer Hitze (34 Grad im Schatten) konnte ihm keiner der neun Kontrahenten das Wasser reichen.