Von David Trezeguet bis Eder: Das waren die letzten fünf Matchwinner in EM-Endspielen 

Das Finale der Europameisterschaft am Sonntag ist das größte Spiel im diesjährigen Fußball-Kalender. Schon jetzt ist wegen der herausgehobenen Bedeutung der Partie klar: Das Spiel zwischen Italien und England am Sonntag (21 Uhr, ZDF und Magenta TV) im Londoner Wembley-Stadion wird das Leben mindestens eines Spielers für immer verändern. Denn ein Mann kann sich mit einem Tor und/oder einer großen, entscheidenden Leistung zum Matchwinner des EM-Finals aufschwingen und damit in seinem Land unsterblich machen. Der SPORT BUZZER wirft einen Blick auf diejenigen, die vor ihm kamen – von Frankreichs David Trezeguet über Spaniens Stürmerstar Fernando Torres bis zum unverhofften Portugal-Helden Eder.

EM 2000: David Trezeguet (Frankreich)

Vier Jahre nach dem großen Moment von Oliver Bierhoff war es an David Trezeguet, das Endspiel der EM in Belgien und den Niederlanden mit einem Golden Goal gegen Italien zu entscheiden und den Franzosen nach dem Weltmeister-Titel auch noch den Erfolg bei der EM zu bescheren. In Rotterdam war den Italienern durch Marco Delvecchio in der 55. Minuten der Führungstreffer gelungen, den Franzosen fiel dagegen lange wenig ein. Frankreichs Trainer Roger Lemerre reagierte auf die lethargische Leistung der Equipe und brachte den damals 22 Jahre alten David Trezeguet ins Spiel. Ein Geniestreich, denn der Stürmer der AS Monaco bereitete in der Nachspielzeit das 1:1 durch den ebenfalls eingewechselten Sylvain Wiltord vor, das die Extrazeit überhaupt erst ermöglichte.

Die Entscheidung fiel dann in der 103. Minute, als der dritte Joker Robert Pirès dem Italiener Demetrio Albertini den Ball abluchste und in die Mitte flankte, wo Trezeguet goldrichtig stand. "Ich versuchte einfach, den Ball aufs Tor zu bringen. (Italiens Torwart Francesco, d. Red.) Toldo tauchte in die eine Ecke ab, der Ball ging in die andere. Es war ein herrliches Tor", sagte Trezeguet später gegenüber uefa.com. Kurios: Trezeguet hatte erst kurz vor dem Finale einen Vertrag bei Juventus Turin unterschrieben. Die italienischen Fans und seine neuen Teamkollegen "haben es mir zunächst nicht leicht gemacht, schließlich spielte ja die halbe italienische Nationalelf bei Juve. Da war anfangs schon eine gewisse Distanz zu spüren", sagte Trezeguet. "Doch am Ende spielte ich zehn Jahre für den Klub und habe sehr viele Tore erzielt. Und Italien durfte sich 2006 im WM-Finale gegen Frankreich revanchieren, also waren am Schluss alle glücklich."