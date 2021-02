Ex-Trainer David Wagner glaubt: "Abstieg wird Schalke nicht gut tun" – Alt-Verträge "brechen das Genick"

Neun Punkte trennen den FC Schalke 04 aktuell vom rettenden Ufer in der Bundesliga – der Gang in die zweite Liga scheint kaum noch zu verhindern. Der ehemalige S04-Trainer David Wagner erwartet vom möglichen Abstieg des Tabellenletzten keine reinigende Wirkung für den Revierklub. "Dieser Abstieg wird Schalke nicht gut tun", sagte Wagner (49) im Sport1-Interview: "Es ist so verdammt schwer einzuschätzen, was helfen kann, damit der Klub aus dem Schlamassel rauskommt."

