Schalke-Coach David Wagner über Alexander Nübel und seine Ziele mit S04

Der neue Trainer David Wagner (47) sieht den FC Schalke 04 beim Neuaufbau auf einem beschwerlichen Weg. "Du bist permanent am Rotieren, dabei wird einem schwindelig", sagte Wagner im Interview der Sport Bild: "Durch die vielen Wechsel in führenden Positionen war hier nicht unbedingt die Atmosphäre von Sicherheit, Geborgenheit und Vertrauen vorhanden. Weil jeder schauen musste: Wie möchte es der Neue haben? Und das permanent in allen Abteilungen. Daraus wächst bei den Spielern und Mitarbeitern sicher nicht die Stärke, die man benötigt, um das beste Leistungsvermögen abrufen zu können."

Dennoch sei er sicher, mit dem Wechsel nach Gelsenkirchen die richtige Entscheidung getroffen zu haben, sagte der Coach. Zuvor hatte sich Wagner, der 1997 zum Kader der "Eurofighter" gehörte, bei seinem Freund Jürgen Klopp nach dessen Gefühl informiert. "Am Ende hat er nur bestätigt, was mein Gefühl war. Schalke passt zu mir!" Sein langfristiges Ziel sei es, Schalke nach Rang 14 im Vorjahr "wieder ins internationale Geschäft zurückzuführen. Aber dafür bedarf es Zeit."

Wagner über Nübel: "Alex weiß, was für Schalke spricht"

Ein Garant für den Erfolg soll Keeper Alexander Nübel sein. Doch es droht der Verlust des 22-Jährigen, der Medienberichten zufolge einen unterschriftsreifen Vertrag vorliegen haben soll. Doch Nübel denkt momentan nicht an einer vorzeitige Verlängerung, sein Vertrag läuft nur noch bis Sommer 2020. Laut Wagner, der Nübel sogar zum Kapitän gemacht hat, sprechen jedoch viele Gründe für einen Verbleib bei Schalke: "Alex weiß, was für Schalke spricht - sonst wäre er nicht in Gesprächen mit dem Verein. Er ist lang genug dabei, um zu wissen, was dieser Verein bedeutet, welche Ausstrahlung er hat, was für Gegebenheiten er hier hat, was für ein Standing und welche Anerkennung er hier genießt." Wagner sei auch froh, "wenn er erst im Mai verlängert".

Wagner über Burgstaller: "Größtes Mentalitätsmonster"

In der Offensive ist Wagner mit dem vorhandenen Personal zufrieden, obwohl der Klub in der Transferperiode keinen neuen Angreifer mehr verpflichtet hat. "Guido Burgstaller ist das größte Mentalitätsmonster auf diesem Planeten, das ist Wahnsinn und macht riesig Freude", so der ehemalige Coach von Huddersfield. Nachwuchsprofi Ahmet Kutucu ist für Wagner "eines der größten Talente im deutschen Fußball". Auch Mark Uth, der zuletzt verletzt ausfiel, kann laut Wagner ein wichtiger Baustein im Sturm sein. "Er ist ein Jahr hier und konnte noch nicht richtig zeigen, wie gut er ist. Dabei ist er heiß wie Frittenfett. Von meiner Wahrnehmung dachte ich immer, er ist ein feiner Fußballer - aber er malocht auch."

