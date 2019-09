Schalke-Coach Wagner lobt RB Leipzig: "Fußball und Herangehensweise herausragend"

Gelsenkirchen. Sein erstes und letztes Bundesligaspiel für Eintracht Frankfurt steigt am 16. März 1991 – ein Kurzeinsatz. David Wagner, 19-jähriger Deutsch-Amerikaner, wechselt vom Main an den Rhein, freundet sich mit Zweitligist FSV Mainz 05 und Jürgen Klopp an. 1995 wird Wagner Schalker, gehört 1997 zu den Eurofightern, studiert Sport und Biologie, übernimmt 2007 seinen ersten Job als Trainer. Im Nachwuchs der TSG Hoffenheim. 2015 wird er Trainer in Huddersfield und reiht 2017 und 2018 zwei Wunder aneinander. Aufstieg in die Premier League und Klassenerhalt. Nun trainiert der erdverbundene Familienvater (zwei Töchter) Schalke 04. Wagner, 47, über stattliche zehn königsblaue Punkte aus fünf Spielen, den Samstag-Hit bei Tabellenführer RB Leipzig (15.30 Uhr), den Spagat zwischen Demut und Ambitioniertheit, Welttrainer Klopp, den Menschenschlag im Pott.

Schalke wäre fast abgestiegen. Jetzt firmiert RB gegen S04 unter Spitzenspiel. Haben Sie die Hand oder mehr aufgelegt? Mit Hand auflegen war und ist es nicht getan. Schalke 04 war ein Club, dem es nicht gut gegangen ist. Weil der Kader nicht stimmig, die Eigenmotivation diverser Spieler ausbaufähig war? Fakt ist, dass die Saison 2018/2019 keine gute war. Wir haben an vielen Stellschrauben gedreht. Personell, in Sachen Philosophie und Einstellung. Wir haben gute Transfers gemacht, Männer mit Biss und guter Einstellung zum Beruf geholt.

Wie wichtig war und ist dabei Sport-Vorstand Jochen Schneider?

Extrem wichtig. Er ist der Chef, er hat nicht nur mich geholt. Mittlerweile sind wir im Trainer- und Betreuerteam richtig gut aufgestellt. Jochen ist fleißig, kompetent, verlässlich und unaufgeregt. Ruhepol im königsblauen Epizentrum.

Ja, so kann man das sagen.

Wie geht der Wagnersche Fußball?

Ambitioniert, schnell, offensiv, kämpferisch. Ohne Homogenität, Hunger, Verlangen, Drive und Willen geht es nicht. Sie haben den schlafenden Riesen geweckt. Laut Datenbank sind Ihre Spieler in Sachen Sprints und intensive Läufe die Nummer eins der Liga.

Das freut und bestätigt uns. Jeder Erfolg beruht auf harter Arbeit. Wir sind fit, haben in der Vorbereitung Gas gegeben, gehen mit Freude in jedes Training und in jedes Spiel. Wir wollen für etwas stehen, einen Wiedererkennungswert haben. Schalke ist zuallererst Maloche. Darauf fußt alles. Es darf nicht sein, dass sich die Gegner auf uns freuen.

Sie haben ausdrücklich kein Saisonziel postuliert. Warum?

Nach einer Saison wie der letzten verbietet sich das, ist Demut angesagt. Jochen Schneider, Michael Reschke (Technischer Direktor; Red.) und ich haben Dreijahresverträge unterschrieben. Innerhalb dieser drei Jahre wollen wir diesen fantastischen Club zurück in den internationalen Fußball führen. Sie wohnen mitten in Gelsenkirchen. Muss das sein?

Müssen muss gar nichts. Als ich Spieler von Schalke war, habe ich auch in Gelsenkirchen gewohnt. Ich mag den Pott und die Menschen hier. Die sind klar und geradeaus, das gefällt mir und passt zu mir.

Wie gefällt Ihnen RB Leipzig?

Der Fußball und die Herangehensweise sind herausragend. RB hat Tempo, individuelle Klasse und funktioniert auch als Mannschaft. Sie haben mittlerweile das Selbstverständnis, gegen jeden Gegner gewinnen zu wollen. Kann RB Meister werden?

Absolut, ja. Ich erwarte einen Dreikampf zwischen Bayern, Dortmund und Leipzig.

Wären Sie am Samstag mit einem Pünktchen zufrieden?

Bei allem Respekt vor RB: Wir wollen unseren Fußball auf den Platz bringen, alles raushauen. Und dann schauen wir, was wir dafür bekommen. Sie haben in 30 Erstligaspielen ganze zwei Tore geschossen. Waren Sie ein Chancen-Tod?

Tony Yeboah oder Martin Max waren schlicht und ergreifend besser als ich. An einem sehr ordentlichen Tag hatte ich Bundesliga-Niveau. Diese Tage waren rar gesät. Sagen wir es so: Der Trainer Wagner würde den Spieler Wagner bei RB wohl nur aufstellen, wenn wir sonst zu zehnt spielen müssten.

Zwischen Ihrem letzten Einsatz als Profi 2002 und dem ersten Trainerjob lagen fünf Jahre. XXL-Sabatical?

Nee, ich habe in Darmstadt Sport/Biologie studiert, war Lichtjahre weg vom Fußball. Rudi Völler würde an dieser Stelle sagen, dass Sie den Fußball nie geliebt haben.

Ich hatte mich neu verliebt – in mein Leben als Student.

Der ein paar Mark zur Seite gelegt hatte.

Ja, hatte er. Aber bis zur Rente hätte es nicht gereicht. 2007 kehrte die alte Liebe Fußball zurück in Ihr Herz.

Ja, der Fußball ist wie eine Droge.

Das Gesamtpaket Wagner war so schlecht nicht. Ex-Profi, sportpädagogische Ausbildung, Fußball-Lehrer-Lizenz.

Eine Kleinigkeit fehlte: Erfahrung als Trainer. Fußballer und Trainer – das sind zwei verschiedene Berufe. Der des Trainers bringt viel mehr Verantwortung mit sich, ist anspruchsvoller, facettenreicher, auch zehrender. Trainer bist du Tag und Nacht, mit Haut und Haar. Sie trainierten die U17 und U19 von 1899 Hoffenheim, schnupperten rein in Ralf Rangnicks Profitraining. 2009 war Ende Gelände. Was war da los?

Es gab keine Erklärung. Ich stand dann da – im kurzen Hemd und ohne Arbeit.

2011 hat Sie Jürgen Klopp zur U23 des BVB geholt. Gute Freunde kann niemand trennen, gute Freunde sind nie allein?

Das war kein Freundschaftsdienst. Kloppo und der BVB waren sich sicher, dass das mit uns funktioniert. Und es hat funktioniert. War das mit Klopp und Ihnen 1991 Liebe auf den ersten Blick?

Irgendjemand kam auf die glorreiche Idee, uns zusammen in ein Hotelzimmer zu stecken. Da rückt man zwangsläufig zusammen. Physisch und im übertragenen Sinn. Wir haben einen ähnlichen Humor, ticken ähnlich. Wir wurden Freunde und sind es immer noch. Ich kenne Kloppo sogar länger als meine Frau.

Hätten Sie ihn auch zum Welttrainer gekürt?

Wen sonst? Kloppo ist ein fantastischer Trainer und ein Klasse-Typ, hat sich nullkommanull verändert. Wir lachen heute noch über denselben Schwachsinn wie 1991. Was hat Klopp Ihnen in Dortmund mit auf den Weg gegeben?

Jede Menge. Ein Ratschlag war: Bleib du selbst. Ehrlich, authentisch. Alles andere kostet zu viel Kraft. Vor gut einem Jahr sagten Sie: „Ralf Rangnick macht jeder Ente Beine, auch lahmen. Er wird eine gute Saison spielen und Julian eine Mannschaft in hervorragendem Zustand übergeben.“

Sehen Sie, ich habe Ahnung.

