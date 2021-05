Ex-Schalke-Coach David Wagner offenbar Kandidat bei Premier-League-Absteiger West Brom

Wagner habe die Baggies-Bosse mit seiner Arbeit bei Huddersfield Town überzeugt. Den Klub hatte der inzwischen 49-Jährige im Sommer 2017 überraschend in die Premier League geführt. Doch Wagner ist wohl nicht der einzige Kandidat, der noch im Rennen ist. Neben dem deutschen Coach beschäftige sich der Absteiger mit Steve Cooper, Frank Lampard und Chris Wilder.

David Wagner bietet sich offenbar eine neue Job-Möglichkeit in England. Wie Sky Sports berichtet, steht der ehemalige Coach des FC Schalke 04 auf der Kandidaten-Liste von Premier-League -Absteiger West Bromwich Albion. Seit seinem Aus bei S04 im September 2020 ist Wagner vereinslos. West Brom ist nach der Rücktritts-Entscheidung von Noch-Trainer Sam Allardyce auf der Suche nach einem neuen Coach.

Allardyce erklärt Rücktritt

Der scheidende Coach Allardyce hatte West Brom erst im Dezember 2020 übernommen und eigentlich einen Vertrag bis Sommer 2022 unterzeichnet. Doch nach der verpassten Mission "Premier-League-Verbleib" gab der 66-Jährige vor zwei Tagen seinen Abschied bekannt. "West Bromwich Albion hat mir ein großzügiges Angebot gemacht, im The Hawthorns zu bleiben, das das Engagement eines ehrgeizigen Vereins zeigt. Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschieden, dieses Angebot nicht anzunehmen“, erklärte Allardyce: "Wenn ich bleibe und in der nächsten Saison den Aufstieg schaffe, würde man von mir erwarten, dass ich noch mindestens eine weitere Saison bleibe, und das ist leider keine Verpflichtung, die ich in diesem Stadium meiner Karriere eingehen kann."