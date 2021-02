Ex-Trainer David Wagner über Schalke-Krise: "Die Qualität ist nicht gut genug"

Ex-Trainer David Wagner will Schalke 04 im Kampf um den Klassenerhalt auch nach der Derbyniederlage gegen Borussia Dortmund (0:4) noch nicht endgültig abschreiben. "Die Hoffnung, die soll bleiben solange es geht", betonte der im September entlassene Coach im "Doppelpass" von Sport1. Allerdings sei aus seiner Sicht "die Qualität für den Klassenerhaltskampf (...) nicht gut genug". S04 hat im Tabellenkeller bereits neun Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

Der Coach gestand selbst Fehler ein. "Ich hatte sicher nicht die beste Idee, im ersten Spiel nach der Corona-Pause Caligiuri, Serdar und Sané ins Derby zu schicken. Zwischen gesund, fit und matchfit gibt es Unterschiede", so der 49-Jährige. Im Winter-Transferfenster 2019/20 "hätten wir stärker agieren müssen". Im Anschluss begann der Negativlauf.

Wagner: "Schnellstmöglich" Schneider-Nachfolge klären

Dass auch Neuzugänge wie Klaas-Jan Huntelaar, Shkodran Mustafi und Sead Kolasinac immer wieder von Verletzungsproblemen zurückgeworfen wurden, wundert den früheren Huddersfield-Coach nicht. "Wenn du finanziell so begrenzt bist, dann gibt es nicht viele Optionen in der Transferpolitik", so Wagner. "Dann nimmst du auch Spieler, die wenig Spielpraxis hatten. Wenn die dann viel spielen müssen, passiert es, dass sie sich verletzen." Im Derby gegen den BVB hatte es kurz vor Anpfiff unter anderem Mustafi erwischt, der beim Aufwärmen passen musste. Der Weltmeister hatte zuletzt bei Ex-Klub Arsenal fast gar nicht mehr stattgefunden.