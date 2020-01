Kurios: Spielerfrau Ina Aogo verkündet Transfer von Hertha-Profi Davie Selke zu Werder Bremen vorab

Dennis Aogo, dessen Vertrag bei Hannover 96 am Mittwoch aufgelöst worden war , lebt mit seiner Frau ebenso wie Selke und dessen Verlobte Evelyn in Berlin. Ina Aogo wollte mit ihrem Post wohl ihre Enttäuschung über die aufgrund der neuen räumlichen Distanz nun schwieriger zu pflegende Freundschaft zum Ausdruck bringen. Problem: Die Emotionen bahnten sich im sozialen Netz zu schnell ihren Weg.

Michael Gregoritsch, Erling Haaland, Munas Dabbur - alle drei haben in der Winterpause neue Vereine in der Bundesliga gefunden. Und sie sind nicht die einzigen: Der SPORT BUZZER zeigt alle Wintertransfers der deutschen Erstligisten! ©

Die Bild hatte am Freitag berichtet, dass Selke bis 2021 auf Leihbasis zu Werder wechselt. Sollten die Bremer zweimal die Klasse halten, bestünde eine Kaufpflicht. Der Kontrakt des ehemaligen Nationalspielers bei den Hanseaten würde dann bis 2024 laufen. Kostenpunkt für die in der Bundesliga derzeit akut abstiegsgefährdeten Norddeutschen: Bis zu 15 Millionen Euro. Hertha bestätigte am Nachmittag das Leihgeschäft, machte zu den Modalitäten aber keine weiteren Angaben. Selke spielte bereits von 2013 bis 2015 in Bremen und erlebte dort seine bisher wohl erfolgreichste Zeit. Abschließend ging der Stürmer zu RB Leipzig, 2017 erfolgte schließlich der Wechsel zur Hertha.