Davies, BVB, Tönnies und Co.: Jochen Breyer kürt die Gewinner und Verlierer der Saison

Die Gewinner

Christian Seifert: Nur zwei Menschen machte Jürgen Klopp nach seinem Meistertitel in England eine Liebeserklärung: seiner Frau Ulla. Und Christian Seifert. In einer SMS schrieb er: „Ohne dich wäre das alles nicht möglich gewesen.“ Gemeint war Seiferts Hygienekonzept, das weltweit zum Vorbild wurde . Hierzulande hat er damit jene Klubs, die er eigentlich schon längst reich gemacht hatte, die aber (fast wie bei Wirecard) nicht mehr genau wussten, wo die vielen Milliarden geblieben waren, vor der Pleite gerettet. Von ihnen wird er jetzt noch mehr geliebt als von Klopp.

Die Verlierer

Clemens Tönnies: Wenn 16 sieglose Spiele nicht das größte Problem eines Klubs sind, dann heißt das nichts Gutes. Tönnies’ Saison begann mit einer rassistischen Entgleisung und endete mit einem Corona-Ausbruch in seinem Betrieb . Den Menschen und Tieren in seinem Fleischbetrieb muss die Politik helfen. Die Menschen in "seinem" Fußballklub müssen sich selbst helfen.

Borussia Dortmund: War meine größte Hoffnung für ein spannendes Titelrennen. Großartige Transferpolitik (Brandt, Haaland, Can), spektakulärer Kader – und am Ende doch 13 Punkte hinter den Bayern. Liegt’s am Trainer? Liegt’s an fehlender Siegermentalität? Mit diesen herausragenden Einzelspielern muss jedenfalls mehr möglich sein.