Upamecano vor Duell mit Ex-Club Leipzig: Durch Tedesco "ist die Aufgabe für uns nicht einfacher geworden"

München/Leipzig. Als Dayot Upamecano seinen Vertrag beim FC Bayern unterschrieben hatte, erhob er sich und hielt vor den verdutzten Oliver Kahn und Co. eine Rede, bedankte sich, versprach, alles zu geben. Am Sonnabend, 18.30 Uhr, empfängt der erdverbundene französische Nationalspieler, der vier Jahre bei RB Leipzig gespielt hat (154 Pflichtspiele, 42,5 Millionen Euro Ablöse), mit seinen Bayern die Roten Bullen.

… und sollte dann nicht mit klopfendem Herzen vor der Bayern-Kabine stehen bleiben.

Ich bin stolz, Teil dieses fantastischen Kaders zu sein und konnte das erste Training nicht erwarten. Die Stimmung in der Kabine ist nicht anders als in Leipzig. Man macht Späße, lacht, hört Musik, Tanquy (Nianzou; Red.) tanzt auch schon mal. Die Mischung zwischen Anspannung und Entspannung ist wichtig. Wenn es raus auf den Platz geht, sind alle fokussiert, keiner will verlieren, bei jedem noch so kleinen Trainingsspiel geht es wie in einem Punktspiel zu. Das Niveau beim FC Bayern ist wirklich unglaublich. Fußballerisch, körperlich und taktisch. Da braucht man jeden Tag seine Topform.