Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano nach "Unfall" im Pokal: "Das ist keine Einbahnstraße"

Für Bayern Münchens Abwehrspieler Dayot Upamecano muss das 0:5-Debakel im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach ein "Unfall" bleiben. "Das war schlimm, und dafür will ich mich bei den Fans auch entschuldigen. So etwas darf nicht noch mal passieren. Wir haben da versagt. Das gilt für mich genauso wie für den Rest der Mannschaft", sagte der französische Nationalspieler im Interview von Goal und Spox. Upamecano, der vor dieser Saison für 42,5 Millionen Euro vom Bundesliga -Rivalen RB Leipzig gekommen war, hatte sein bis dahin schlechtestes Spiel für die Münchner absolviert und war ausgewechselt worden.

Zurückwerfen lassen will sich der 23-Jährige davon nicht. "Mein Ansatz ist: Aus den eigenen Fehlern muss man lernen. Ich gehe die Dinge einfach ernsthaft an und will eine gute Mentalität zeigen", sagte Upamecano. Ein wichtiger Punkt seiner Lebens- und Arbeitseinstellung sei Respekt. So sei er noch nie zu spät beim Training gewesen und wolle keine Fehler machen. "Das ist keine Einbahnstraße. Wenn man sich respektvoll verhält, zeigen die Menschen auch Respekt", sagte der hoch talentierte Defensivspezialist.