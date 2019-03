Dayot Upamecano fehlt RB Leipzig wohl mindestens bis Ende April

Acht Wochen ist das nun her und eine zeitnahe Rückkehr Upamecanos auf den Platz ist nicht in Sicht. "Er hatte gestern noch mal eine Kontrolluntersuchung. Der Heilungsprozess verläuft zufriedenstellend. Wir müssen aber davon ausgehen, dass er noch die nächsten drei vielleicht vier Wochen braucht, bis er wieder voll belasten kann. Vorher wird das höchstwahrscheinlich schwierig", sagte Rangnick am Donnerstag.