Erste Gespräche wohl geführt: Bayern-Trainer Flick fühlt bei Leipzig-Profi Upamecano vor

Vor rund elf Jahren gab David Alaba sein Debüt für den FC Bayern . Im Anschluss an die aktuelle Saison wird die Ära des Österreichers bei dem deutschen Rekordmeister zu Ende gehen. Daraus macht sein Noch-Arbeitgeber keinen Hehl, wie Bayern-Trainer Hansi Flick Mitte Januar im Rahmen einer Pressekonferenz bestätigt hatte: "Der Verein hat sich klar dazu geäußert. Die Voraussetzungen sind so, dass er den Verein verlässt."

Während der 28-Jährige in der kommenden Saison voraussichtlich im königlichen Trikot von Real Madrid auflaufen wird - wenngleich das letzte Wort zu diesem Transfer noch nicht gesprochen ist -, widmet sich der Tabellenführer derweil intensiv um seine Kaderplanung. Insbesondere die Defensive muss mit Blick auf den bevorstehenden Alaba-Abgang geprüft werden. Als einer der heißesten Nachfolge-Kandidaten für den Österreicher gilt Dayot Upamecano von Bundesliga-Konkurrenz RB Leipzig. Der 22-Jährige ist zwar bis 2023 an die Sachsen gebunden, doch gemäß einer Klausel in Höhe von etwa 40 bis 45 Millionen Euro könnte er den Klub vorzeitig verlassen.