Kommentar zum Upamecano-Transfer: Der FC Bayern zeigt nun auch Leipzig die Grenzen auf

Die Geschichte des Transfers von Dayot Upamecano, der RB Leipzig im Sommer in Richtung München verlässt, kommt einem nur zu bekannt vor. Ein Top-Spieler eines Bundesliga-Konkurrenten des FC Bayern überzeugt mit starken Leistungen, die Verantwortlichen des Rekordmeisters strecken ihre Fühler aus – und greifen zu. Kurz vor dem verkündeten Wechsel gab RB-Sportdirektor Markus Krösche bei DAZN zu, man sitze "nicht mehr im Driver’s Seat". Ehrlich gesagt haben die Roten Bullen in diesem Fall aber auch nie das Steuer in der Hand gehabt. Anzeige

Upamecano hat sich bei seiner Verlängerung in Leipzig im vergangenen Sommer die Ausstiegsklausel in Höhe von 42,5 Millionen Euro in den Vertrag einbauen lassen. Schon im Frühjahr 2020, also Monate bevor der 22 Jahre alte Innenverteidiger bei RB verlängerte, war vom Interesse der Bayern die Rede. Upamecano hatte einen Wechsel im kommenden Sommer schon da auf der Rechnung – und der deutsche Liga-Primus seine Chance längst erkannt.

Mit diesen Transfers schwächte der FC Bayern die Bundesliga: Leon Goretzka ist zum FC Bayern gewechselt. Er ist nicht der erste Spieler, den der FCB von der direkten Konkurrenz abwirbt. Der SPORTBUZZER zeigt, mit welchen Transfers die Bayern die Bundesliga schwächten. ©