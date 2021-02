Wechsel von Dayot Upamecano steht fest: Das sind die Rekordtransfers des FC Bayern

Der Ersatz für David Alaba kommt von RB Leipzig: Der FC Bayern München hat wie erwartet den französischen Nationalspieler Dayot Upamecano verpflichtet und damit mitten in der für viele Klubs finanziell schwierigen Coronakrise für einen Groß-Transfer gesorgt. Dank einer Ausstiegsklausel von 42,5 Millionen Euro kann Upamecano die Leipziger verlassen und erhält in München einen Vertrag bis 2026. Das bestätigte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Freitag der Bild.

