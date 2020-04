Sky: Dayot Upamecano verlängert Vertrag bei RB Leipzig bis 2022

Er ist eine der Verteidiger-Perlen in den europäischen Profiligen, gilt als einer der besten Transfers der Vereinsgeschichte und steht bei zahlreichen Klubs weit oben auf dem Wunschzettel: RB Leipzigs Innenverteidiger Dayot Upamecano. Zuletzt wurde der 21-Jährige mit einem Wechsel zum Bundesliga-Tabellenführer Bayern München in Verbindung gebracht. Die Bayern sollen aber zunächst nicht bereit gewesen sein, die festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 60 Millionen Euro zu bezahlen.