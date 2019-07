Kommentar nach Bundesliga-Coup: Jetzt legt DAZN erst richtig los

Der Streamingdienst hat sich seit seinem Deutschland-Start vor drei Jahren ein umfangreiches Portfolio aufgebaut. Der weltweite DAZN-Boss James Rushton kündigte seinerzeit an, „sehr aggressiv vorgehen“ zu wollen. Das ist seinem Medienkonzern durchaus gelungen. Gestartet mit der Premier League und großen US-Ligen wie der NFL und der NBA kamen auf dem deutschen Markt erst Highlight-Rechte der Bundesliga, dann Live-Rechte für eine Vielzahl weiterer europäischer Top-Ligen (Italien, Spanien, Frankreich) und seit der vergangenen Saison – gemeinsam mit Sky – der Champions League hinzu. Nun der große Bundesliga-Knall.

Großangriff auf Sky und Co.

Der Großangriff auf Sky sowie die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF hat damit den ersten Höhepunkt erreicht. Der Streamingdienst ist nun der größte Livesport-Anbieter in Deutschland. Der gewichtige Vorteil von DAZN im Vergleich zu linearen Sendern liegt auf der Hand: Mehr Freiheiten für den Nutzer, der unabhängig von Zeit und Ort zuschauen kann. Außerdem bedient das Angebot eher die junge Zielgruppe, die den Medienmarkt der Zukunft – vor allem im Sport – mitentscheidet.

Ein weiteres Plus: die Kosten. Den monatlichen Preis hat der Konzern zwar von 9,99 Euro auf 11,99 Euro erhöht – zeitgleich aber ein Jahresabo zum Preis von 119,90 Euro eingeführt, was nach wie vor knapp 9,99 Euro pro Monat entspricht. Ein Monat öffentlich-rechtliches Fernsehen kostet 17 Euro GEZ-Gebühren – zwar nicht nur für Sport, dafür aber nahezu ohne Bundesliga-Fußball live. Noch deutlich teurer ist ein Abo bei Sky, das aktuell bei 24,99 Euro für die beiden Pakete Bundesliga und Sport liegt.

Fans reagieren positiv auf DAZN-Coup

Durch ihre bisherigen Übertragungen hat sich DAZN zudem viele Sympathien erspielt. Die Reaktionen der Sportfans in den sozialen Netzwerken zum neuen Bundesliga-Deal sprechen Bände: Sie sind unisono positiv. Und allein das sollte ARD, ZDF, Sky und Co. zu denken geben – ihre Vormachtstellung ist mehr denn je in Gefahr. Spätestens im kommenden Jahr, wenn die große Bundesliga-Ausschreibung ansteht, wird wohl der nächste Schritt folgen.