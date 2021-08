Neue Shows, Highlight-Sendung, eigenes Studio: So plant DAZN in die Bundesliga-Saison

Mit dem Start in die Saison 2021/22 hat DAZN den "Beginn einer neuen Ära" angekündigt. Am Dienstag feierte der Streamingdienst, der ab der kommenden Spielzeit alle Partien der Bundesliga am Freitag und Sonntag übertragen wird, sein fünfjähriges Jubiläum im deutschsprachigen Markt. Dazu präsentierte das Medienunternehmen seine Pläne. Anders als bisher wird es etwa ein Studio geben, aus dem gesendet wird - dieses wird als "DAZN Space" vorgestellt, in dem die Sendungen in verschiedenen Kulissen produziert werden. Anzeige

Ab diesem Wochenende gehen dann auch neue Formate auf der Plattform an den Start. Dazu gehört die Bundesliga-Show an zwei verschiedenen Sendeplätzen: Am Freitag gibt es in "TGIF - Thank God It's Football" einen Ausblick auf das Wochenende im Fußball-Oberhaus, am Montag in "BAM - Bundesliga am Montag" einen Rückblick auf alle neun Partien.

Neue Formate bei DAZN Parallel zu den Live-Spielen am Samstagnachmittag, die weiterhin exklusiv bei Sky zu sehen sind, sendet DAZN die neue Unterhaltungsshow "Tippitaka", angelehnt an den beim FC Barcelona geprägten Spielstil Tikitaka. Comedian Abdelkarim und seine Gäste, darunter in den ersten Ausgaben Moderatorin Laura Wontorra, Ex-HSV-Profi Jimmy Hartwig und Podcast-Star Tommi Schmitt, diskutieren über das Geschehen auf dem Platz und tippen auf humorvolle Weise die Begegnungen.

Im Anschluss daran läuft ab 17.30 Uhr eine Highlight-Show mit den Höhepunkten der Spiele vom Freitagabend und Samstagnachmittag. Ab 20.30 Uhr wird die Sendung mit einer Zusammenfassung der Samstagabend-Partie ergänzt.