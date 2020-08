Perfekt: DAZN zeigt Bundesliga auch in der kommenden Saison - Relegation und Supercup dabei

DAZN bleibt bei der Bundesliga am Ball. Wie in der vergangenen Saison wird der Streaminganbieter auch 2020/21 die Spiele am Freitag um 20.30 Uhr, am Sonntag um 13.30 Uhr und am Montag um 20:30 Uhr zeigen. Das teilte der Anbieter am Sonntagabend mit. Auch der Supercup und die Relegation gehören weiterhin zum Portfolio des Streaming-Senders. Damit zeigt DAZN unter anderem auch das Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Schalke 04 am 18. September live.