HD+, Sportsbars: Das ändert der Bundesliga-Hammer von DAZN für Eurosport-Abonnenten

Aufgepasst, Fußball-Fans! Schon ab dieser Saison müssen sich viele Zuschauer darauf einstellen, die Bundesliga auf einem neuen Streaming-Dienst zu sehen. Nach gerade einmal zwei Jahren hat Eurosport seine Bundesliga-Berichterstattung gestoppt und in einer Nacht-und-Nebel-Aktion die Rechte für insgesamt 45 Spiele (alle Freitags- und Montagsspiele sowie alle frühen Partien am Sonntagmittag, zudem die Relegation und den Supercup) an den Internetanbieter DAZN verkauft. Für alle Kunden des Eurosport Players über die konzerneigene (Web-) App bedeutet das: Sie können die Bundesliga über ihr Abonnement ab sofort nicht mehr sehen. Was sich sonst noch ändert.