TV-Sensation perfekt: DAZN kauft Bundesliga-Rechte und gibt neuen Preis bekannt

Die TV-Sensation ist perfekt: Streaming-Dienst DAZN hat die Live-Rechte für die Bundesliga erworben und wird künftig an Stelle von Eurosport insgesamt 40 Partien pro Saison zeigen. Das bestätigten DAZN und Eurosport in einer gemeinsamen Presseerklärung. Zuvor hatte die Bild über den TV-Coup berichtet. Die beiden Anbieter vereinbarten außerdem eine weitreichende Kooperation. DAZN kündigte am Donnerstag außerdem eine Preiserhöhung an.

Die vereinbarte Kooperation sieht vor, dass die Eurosport-Sender 1 HD und 2 HD künftig im Streaming-Angebot von DAZN verfügbar sind. Während Eurosport sich so einen erheblichen Reichweitenausbau sichert, greift DAZN zu und sichert sich im Gegenzug die Live-Rechte für die Freitagsspiele, Partien am Sonntagmittag (Anstoß um 13.30 Uhr), Montagsspiele um 20.30 Uhr, den DFL-Supercup und die vier Relegationsspiele zwischen Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga. Außerdem werden über die Kooperation auch andere Großhighlights wie Olympische Spiele bei DAZN zu sehen sein, die Eurosport in seinem Portfolio hat.

Das sind die neuen Bundesliga-Trikots für die Saison 2019/20 Bayern-Star Robert Lewandowski braucht dringend ein neues Trikot. Das sind die Jerseys der Bundesligisten für die Saison 2019/2020! ©

Anzeige

DAZN-Chef: "Ganz besonderer Moment"

„Das ist ein ganz besonderer Moment und eine großartige Partnerschaft für DAZN in Deutschland und Österreich. Erstmals können wir den Fans die Bundesliga live auf DAZN präsentieren und unser Angebot mit zahlreichen internationalen Premium-Sportinhalten ergänzen“, erklärte DAZN-Chef Thomas de Buhr. Susanne Aigner-Drews, Chefin von Eurosport-Mutterfirma Discovery, betonte: „Bei der Bundesliga waren wir mit dem Eurosport Player ein “first mover' (...) und haben mit unserer Berichterstattung viele Fans überzeugt. Wir freuen uns, diese Rechte nun in die umfassende Partnerschaft mit DAZN einbringen zu können, von der wir marktübergreifend in hohem Maße profitieren werden."

DAZN gab bei der Bekanntgabe der Kooperation außerdem eine Preissteigerung bekannt: Statt wie bisher 9,99 Euro kostet das Abonnement von DAZN künftig zwei Euro mehr - insgesamt also 11,99 Euro. Es besteht allerdings kein Grund zur Aufregung: DAZN bietet ein Jahres-Abo für insgesamt 119,99 Euro an, bei dem der Preis von knapp 10 Euro im Monat gleich bleibt. Am Mikrofon dürfte bei den Bundesliga-Spielen unter anderem von Eurosport- und den Nationalmannschafts-Übertragungen bei RTL bekannte Kommentator Marco Hagemann sitzen. DAZN hatte erst kürzlich bestätigt, dass der 42-Jährige weiterhin beim Streaming-Anbieter arbeiten wird.

DFL-Supercup zwischen dem FC Bayern und BVB wird erstes DAZN-Spiel

Das erste DAZN-Spiel könnte bereits das Endspiel um den deutschen Supercup am 3. August in Dortmund zwischen Vizemeister BVB und dem FC Bayern sein. Eurosport und ZDF berichteten im vergangenen Jahr parallel. In der Bundesliga könnte dann direkt der Auftakt zwischen dem FCB und Hertha BSC das Premieren-Spiel sein. Auch hier teilten sich Eurosport und der öffentlich-rechtliche Sender die Rechte. Das erste Exklusiv-Spiel wäre dann die Partie zwischen dem 1. FC Köln und BVB am 23. August.

Saison 2019/20: Diese Sommer-Transfers der Bundesligisten sind schon fix Thorgan Hazard, Lucas Hernández, Hannes Wolf un Julian Brandt - nur vier Spieler, die in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen werden. Der SPORTBUZZER zeigt die Sommertransfers der deutschen Erstligisten! ©

ANZEIGE: 50% auf Trikotsatz + gratis Fußballtasche! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.