DAZN zieht Bilanz: Das waren die meistgesehenen Bundesliga-Spiele der Saison 2020/21

Auch die Relegationsspiele laufen bei DAZN - doch der Streamingdienst zog schon jetzt eine große Bilanz der ersten Bundesliga-Saison bis zum 34. Spieltag. Der SPORT BUZZER erhielt nun exklusiv einen Einblick in die meist gesehenen Übertragungen der Spielzeit 2020/21. Wenig überraschend stehen dabei die beiden Top-Klubs FC Bayern und Borussia Dortmund an vorderster Front.

Das einzige Bundesliga-Spiel mit Beteiligung des deutschen Rekordmeisters, das bei DAZN lief, liegt auch auf Platz eins. Am 23. Spieltag traf am Freitagabend der FC Bayern auf den SC Paderborn. Das turbulente Spiel, dass der FC Bayern nur knapp mit 3.2 gewann , zog im Ranking aller Erstliga-Partien der Streamingplattform die meisten Fußball-Fans vor den Bildschirm.

Neue Saison, neue TV-Experten: Sky, DAZN & Co. haben sich in der Saison 2019/20 personell verändert. Der SPORT BUZZER zeigt die Fachleute bei den Fußball-Übertragungen dieser Saison. ©

Deutlich häufiger liefen Partien des BVB bei DAZN - und alle weiteren vier Übertragungen in der Top 5 der vergangenen Saison waren mit Beteiligung des Vizemeisters. Auf Platz zwei schaffte es der 4:0-Erfolg der Mannschaft von Trainer Lucien Favre gegen Eintracht Frankfurt (22. Spieltag). Dahinter liegen die Dortmunder Partien gegen den 1. FC Köln (5:1 am 19. Spieltag) beim Heim-Debüt von Shootingstar Erling Haaland sowie das Last-Minute-Remis nach 0:3-Rückstand gegen den SC Paderborn (3:3 am 12. Spieltag). Den fünften Rang belegt der Sieg des BVB im Hinspiel bei den Kölnern (3:1 am 2. Spieltag).