DAZN-Chef Thomas de Buhr über die Rechte-Vergabe, Sky und Amazon: "Exklusivität ist sehr relevant"

Thomas de Buhr (52): Wir haben unser Rechte-Portfolio verdreifacht - das spricht eine klare Sprache. Die Krise war einschneidend, keine Frage. Sie hatte Auswirkungen auf alle Wirtschaftsbereiche, und im Sport waren alle Klubs, Ligen, Medienunternehmen und Wettanbieter betroffen. Das war eine Zeit mit viel Unsicherheit. Wir haben in einer schwierigen Gemütslage gelebt und hatten quasi jeden Tag eine neue Situation vor uns. Aber wir sind als Unternehmen sehr gut durchgekommen, ein riesiger Dank dafür an das gesamte Team.

SPORT BUZZER : Herr de Buhr, die Corona-Pandemie und ausbleibender Live-Sport waren für DAZN eine große Herausforderung. Nun steht fest, dass die Bundesliga ab 2021 in noch erheblich größerem Umfang bei DAZN zu sehen sein wird als bisher. Wie passt das zusammen, dass Ihr Unternehmen so gestärkt aus der Krise kommt?

Alle Freitags- und Sonntagsspiele laufen ab 2021 bei DAZN, insgesamt sind das 106 Partien. Waren Sie auch daran interessiert, Rechte für Einzelspiele am traditionellen Bundesliga-Samstag zu erwerben?

Drei - und an gewissen Spieltagen sogar vier - Anstoßzeiten an zwei von drei Bundesliga-Tagen exklusiv im Programm zu haben, ist schon gewaltig. Das ist ein wichtiger Aspekt, denn: wenn ich nur einen oder zwei Anstoßzeiten haben und mein Kunde kann zu diesem Zeitpunkt nicht, habe ich ihn verloren. Wir haben Experten beschäftigt, die diese Szenarien und den Markt analysieren. Daraus können wir sehr klar ableiten, welchen Wert welches Paket für uns hat. Die Exklusivität an zwei von drei Tagen und drei von fünf Anstoßzeiten, machen das Paket mit den Spielen am Freitag und Sonntag für uns sehr relevant.