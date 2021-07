DAZN erklärt neue Abo-Preise: Deshalb müssen Fans spätestens ab August mehr zahlen

Nun sorgen die neu erworbenen TV-Rechte für eine weitere Preiserhöhung, wie DAZN seinen Kunden erklärte. DAZN wird ab der kommenden Saison unter anderem 121 von 137 Spielen der Champions League exklusiv übertragen . Die anderen 16 Partien wird es bei Amazon zu sehen geben. Auch mit Blick auf die Bundesliga hat DAZN sein Angebot bei der Rechtevergabe im vergangenen Sommer deutlich erweitert . Ab der nächsten Spielzeit zeigt der Streamingdienst 106 statt bisher 40 Begegnungen. Im erworbenen Paket befinden sich neben den Partien am Freitagabend nun auch sämtliche Spiele am Sonntag, die Sky bisher übertragen hatte. Zudem verspricht DAZN "neue Dokuserien und Show-Formate".

DAZN verspricht mehr Vorberichte für Bundesliga und Champions League

Zudem setzt der Streaming-Service auf ein neues Format während der Champions-League-Übertragungen - eine klassische Konferenz mit eigenen Kommentatoren statt der bekannten "Goalzone". "Auch bei dieser Konferenz werden wir, wie für DAZN typisch, unseren eigenen Stil mit einbringen", kündigte Senderchef Thomas de Buhr bereits an. Zudem werde die Vorberichterstattung ausgebaut. "Bei ausgewählten Spielen der Bundesliga und der Champions League bieten wir den Fans ab August noch mehr Vorberichterstattung an", versprach de Buhr: "Auch die begleitenden Inhalte rund um diese Wettbewerbe werden erweitert, sodass sich jeder auch in Zukunft seinen eigenen Vorlauf auf DAZN zusammenstellen kann."