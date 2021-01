DAZN-Experte Gunesch: Der mit Klopp trainierte und RB Leipzig einen Korb gab  

Leipzig. Arbeitsfreie Festtage sind den deutschen Fußball-Profis in dieser Saison selten vergönnt. Der Neujahrstag blieb den Fußballern zumindest, weshalb RB Leipzig am späten Samstagabend beim VfB Stuttgart den ersten Auftritt anno 2021 absolvierte . Fans des runden Leders verfolgen auf dem Pay-TV-Sender Sky den Großteil der Liga-Spiele. Die Partie der Rasenballer übertrug diesmal DAZN zur ungewöhnlichen Anstoßzeit um 20:30 Uhr.

Ingolstadt statt Leipzig

An der Seite von Kult-Kommentator Marco Hagemann analysierte der 37-jährige Ex-Profi Ralph Gunesch. Bei Alemannia Aachen gab der damals 17-Jährige sein Profi-Debüt und trat ein Jahr später als Kiez-Kicker am Millerntor gegen die Kugel. Es war Christian Heidel, der 2006 den Abwehrspieler von der Reeperbahn in die erste Liga zu Mainz 05 lockte. Ein Plausch mit dem FSV-Trainer Jürgen Klopp am Hamburger Flughafen machte den Transfer perfekt. Gunesch traf auf den Mann, der 2020 die Insel zum Beben bringen sollte – auf die „One-Man-Show“ des vergangenen Jahres: Retter des FC Liverpool – der den Club nach 30 langen Jahren zum Meistertitel führte, Coach des Jahres in England und Welttrainer.