DAZN-Experte Kneißl vor RB Leipzigs Auftritt in Istanbul: "Bin Fan von Nkunku"

Istanbul/Leipzig. Der Frachtraum des RB-Jets Richtung Istanbul – prall gefüllt. Grund: Der Ausflug zieht sich bis Sonntag. Da braucht es Wechsel-Wäsche, Massage-Öl und so weiter. Mission und Teil I der Reise der Roten Bullen: Drei Punkte holen bei Istanbul Basaksehir Futbol Kulübü (Anpfiff 18.55 Uhr/DAZN und Sky), dran bleiben am Erreichen der K.-o.-Phase in der Champions League. Mission und Teil II: Punkten beim ewig jungen Bundesliga-Hit bei Bayern München am Sonnabend (Anpfiff 18.30 Uhr/Sky). Weil jede Stunde Regeneration zählt, fliegt die RB-Delegation am Donnerstag von Istanbul nach München und schwebt erst am Sonntag wieder in Leipzig ein.

