Alle deutschen Spiele live: DAZN überträgt Frauenfußball-WM in Frankreich

DAZN hat bei den Übertragungsrechten für die Frauenfußball-Weltmeisterschaft zugeschlagen: Das Streamingangebot überträgt beim anstehenden Turnier, das vom 7. Juni bis 7. Juli in Frankreich stattfindet, alle deutschen Spiele live. Darauf einigte sich das Medienunternehmen mit ARD und ZDF mit dem Erwerb einer Sublizenz. Im Rahmen dessen zeigt DAZN insgesamt 26 Partien. Bei den öffentlich-rechtlichen Sendern werden im Sommer alle Begegnungen des Turniers im Free-TV zu sehen sein.

Ab Viertelfinale alle Spiele live

Konkret wird der Streamingdienst in Deutschland je ein Live-Spiel an jedem Spieltag der Gruppenphase und im Achtelfinale übertragen. DAZN darf jeweils frei wählen, welche Partie gezeigt wird. Neben dem deutschen Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg soll der Fokus vor allem auf den Mannschaften aus dem erweiterten Favoritenkreis liegen.

Ab den Viertelfinalspielen (27. bis 29. Juni) übertragt DAZN dann alle Spiele live - inklusive dem Spiel um Platz 3 am 6. Juli und dem Finale am 7. Juli. „Die diesjährige Frauen-Weltmeisterschaft in Frankreich wird mit Spannung erwartet und wir sind stolz, vor allem die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei diesem sportlichen Großereignis mitbegleiten zu dürfen", sagt Thomas de Buhr, Deutschland-Chef des Medienkonzerns. "Das Turnier ist ein weiteres Highlight unseres Sommerangebots für Fans des internationalen Spitzenfußballs."