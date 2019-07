Sky-Konkurrent DAZN plant offenbar Einstieg in Pay-TV-Markt

Gibt es DAZN in Deutschland künftig auch als linearen Pay-TV-Sender? Da jüngst bekannt wurde, dass der Streamingdienst bei der für ihn zuständigen Medienanstalt Berlin-Brandenburg (kurz: "mabb") für einen Sender namens "DAZN1" eine Lizenz beantragt hat. Vor allem die Diskussionen über die für das kommende Frühjahr geplante Vergabe der künftigen Bundesliga-Rechte feuerten diese Debatte an. Aktuell hält DAZN keine Live-Rechte am Fußball-Oberhaus.

Kein TV-Sender von DAZN in Deutschland

Daraus nährten sich Gerüchte, dass das Medienunternehmen einen Privatsender starten wolle. Immerhin besitzt es mit "DAZN Bar1" und "DAZN Bar2" bereits zwei Sender, die sich an Gaststätten-Betreiber richtet. Doch der SPORTBUZZER weiß: einen linearen TV-Sender von DAZN wird es in Deutschland vorerst nicht geben. Dennoch könnte es sein, dass der Streaminganbieter in einem seiner internationalen Märkte derartige Pläne verfolgt.

Die Erklärung dafür ist recht simpel. Seit Anfang 2019 bezieht DAZN seine Senderlizenz nicht mehr offiziell über das Konzern-Headquarter in London - Grund dafür ist der bevorstehende Brexit. Das bedeutet aber auch, dass die nun zuständige "mabb" die Lizenzen für alle DAZN-Märkte organisiert, zu denen unter anderem Italien, Japan, die USA oder Kanada gehören.

Das sorgte dann auch für die Verwirrung, weil die in Deutschland erteilte Genehmigung zunächst eine Nähe zum deutschen Markt suggeriert. Allein die Tatsache, dass der Medienkonzern seinen Kommunikationschef Richard Lampert von London aus auf erste Gerüchte reagieren ließ, unterstrich jedoch die Entfernung von Plänen hierzulande. Champions-League-Spiele auf einem neuen, von DAZN gestarteten Pay-TV-Sender wird es in Deutschland also zunächst nicht geben.

