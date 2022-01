Nach Preiserhöhung von DAZN: Bayern-Boss Oliver Kahn zeigt Verständnis für Fan-Frust 

"Dass das nicht positiv bei den Fans aufgenommen wird, kann ich verstehen", sagte Oliver Kahn am Mittwoch. Doch der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern äußerte auch Verständnis für die Gegenseite: "Ich kann mich aber auch in die übertragenden Sender hineinversetzen, die irgendwie überleben müssen."

DAZN hatte zuletzt massiv in Rechte investiert und Konkurrenten beim Wettbieten um die Medien-Angebote der Deutschen Fußball Liga und der UEFA ausgestochen. Der Streaminganbieter darf seit Beginn der Saison die Partien der Bundesliga am Freitagabend und am Sonntagnachmittag live zeigen. Außerdem sind fast alle Spiele der Champions League im Angebot - während Sky leer ausging und derzeit in Deutschland keine Spiele der Königsklasse im Angebot hat.