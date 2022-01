Große Empörung nach Preiserhöhung: So reagiert DAZN auf heftige Kritik der Abonnenten

Für Sportfans ist die Nachricht der deutlichen Preiserhöhung von DAZN ein großer Aufreger. Am Dienstag gab das Streamingunternehmen bekannt, den Preis für Neukunden ab dem 1. Februar deutlich anzupassen - von bisher 14,99 Euro auf dann 29,99 Euro im Monat, was eine Verdopplung der Kosten für Abonnenten bedeutet. Weiterhin profitieren kann man von einem Jahresabo (Einmalzahlung von 274,99 Euro, vorher 149,99 Euro), hinzu kommt die Option eines Jahresabonnements mit monatlicher Zahlweise für 24,99 Euro pro Monat.

In den sozialen Netzwerken hat DAZN, das unter anderem Rechte an der Bundesliga und der Champions League hält, die deutliche Anhebung des Abo-Preises am Vormittag kommuniziert. Binnen weniger Stunden gab es allein unter dem Posting bei Twitter rund 2000 Kommentare - viele davon kritisierten den Streamingdienst für die Entscheidung. Vor allem die Erhöhung um 100 Prozent steht im Zentrum der Kritik. Vorherige Preisanpassungen waren deutlich moderater ausgefallen – von 9,99 Euro auf 11,99 Euro monatlich im Sommer 2019 inklusive der Einführung des vergünstigten Jahresabos, dann weiter auf 14,99 Euro pro Monat vor der laufenden Saison.