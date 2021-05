Exklusiv: DAZN-Experte Sandro Wagner verlängert Vertrag beim Streamingdienst

Seit Sommer 2020 hat sich Sandro Wagner in die erste Liga der TV-Experten gespielt – und seine Einsätze am Mikrofon wird der 33 Jahre alte Ex-Bundesliga-Profi auch in der kommenden Saison fortsetzen. Der ehemalige deutsche Nationalspieler (acht Länderspiele, fünf Tore) wird seinen Vertrag bei DAZN verlängern. Das erfuhr der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). "Die Arbeit rund um die Liveübertragungen macht mir riesig Spaß: Der Fußball steht im Mittelpunkt und das gesamte DAZN-Team ist einfach top", sagt Wagner dem SPORTBUZZER: "Daher freue ich mich sehr darauf, neben meiner beginnenden Trainertätigkeit den Weg mit DAZN weiterzugehen!" Anzeige

Im März hatte der Drittligist SpVgg Unterhaching den ehemaligen Angreifer als U19-Trainer vorgestellt. In der Jugend des bayrischen Klubs steigt Wagner im Sommer ein. Parallel dazu wird er weiterhin für DAZN in der Bundesliga und der Champions League im Einsatz sein. "Sandro begeistert die Fußball-Fans, weil er ehrlich, eckig, kantig ist - weil er alles auf den Punkt bringt und die Sprache der Zuschauer spricht", erklärt Michael Bracher, Programmchef von DAZN, dem SPORTBUZZER. Und weiter: "Er hat sich bei DAZN in kürzester Zeit zum gefragtesten TV-Experten in Deutschland entwickelt. Ihn bei uns zu behalten, hatte für uns große Priorität. Wir sind stolz, Sandro weiterhin an Bord zu haben.“ Nach SPORTBUZZER-Informationen hatte Wagner auch Anfragen anderer Medienhäuser.