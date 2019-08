DAZN: Bundesliga-Spiele auch in Sky-Bars? Streamingdienst noch "in Gesprächen"

Zwei Tage vor dem ersten Saisonspiel der Fußball-Bundesliga ist die Einspeisung der DAZN -Übertragungen in den Sky-Kneipen ungeklärt. „Wir sind in Gesprächen mit unseren Partnern“ , sagte ein Sprecher des Medienunternehmens am Mittwoch. Der kostenpflichtige Streamingdienst hat die TV-Rechte der Bundesliga vom Sender Eurosport übernommen und zeigt am Freitag den Saisonauftakt zwischen dem FC Bayern München und Hertha BSC. Das Eröffnungsspiel der Bundsliga ist auch kostenfrei im ZDF zu sehen.

Für Sportsbars-Betreiber ist die Situation noch imme runklar. In den vergangenen beiden Spielzeiten übertrug Eurosport insgesamt 40 Punktspiele live - die 30 Bundesliga-Partien am Freitag, jeweils fünf am Sonntag und Montag. Die Übertragungen konnten auch von Gaststätten mit Sky-Abonnement gezeigt werden. Dieses Rechtepaket ist im Rahmen einer koemplexen Zusammenarbeit zwischen DAZN und Eurosport an den Streamingdienst übergegangen - was als ein echter TV-Hammer angesehen wurde!