Bericht: DFL will Bundesliga-Rechte an nur einen Anbieter verkaufen - DAZN, Sky & Co. im Wettstreit

Gibt es Live-Spiele der Bundesliga künftig wieder bei nur einem Anbieter? Derzeit hält Sky einen Großteil der Rechte, die Spiele am Freitag, Sonntagmittag (13.30 Uhr) und Montag sind beim Eurosport Player zu sehen. Der Streaminganbieter DAZN darf aktuell lediglich Highlights zeigen. Das wird auch bis zum Ende der übernächsten Saison so bleiben. Aber dann?

DFL will "No-Single-Buyer-Rule" abschaffen

Die DFL wollte den Bericht am Donnerstag zunächst nicht kommentieren. Außerdem ist der Enschluss vorbehaltlich der Zustimmung des Bundeskartellamts. Dieser Prozess läuft derzeit. Die Vorgaben der Behörde hatten es beim bisher letzten Verkauf der Rechte unmöglich gemacht, dass ein Pay-Anbieter die Live-Rechte komplett erwerben konnte. Daraus ist die seit der laufenden Saison gegebene Zerstückelung in Sky und Eurosport entstanden.

DAZN will Sky ausstechen: "Haben großes Interesse an Livespielen der Bundesliga"

DAZN profitiert wohl von DFL-Anpassung

Selbst wenn die Regelung fällt, ist der Weg für Sky aber keineswegs frei. Denn: Neben dem aktuellen Liverechte-Halter Eurosport hatte sich zuletzt auch DAZN mehrfach offensiv in Sachen Bundesliga geäußert. „Es ist kein Geheimnis, dass wir großes Interesse an Livespielen der Bundesliga haben “ , sagte der Deutschland-Chef der Plattform, Thomas de Buhr, jüngst der Sport Bild. „Wir schauen uns die jeweiligen Rechtepakete der DFL ganz genau an, sobald diese feststehen. Dann sehen wir weiter.“ Ab der kommenden Saison wird die Premier League nicht mehr bei DAZN zu sehen sein, Sky hat sich die Rechte zurückgeholt. Umso mehr ist der Konkurrenzkampf entfacht - und Budget beim Internetriesen frei.

Eine ebenfalls in der von Sponsors veröffentlichten DFL-Planung vorgesehene Änderung könnte der Streamingplattform dabei helfen. Die Live-Rechte der Bundesliga müssen demnach künftig nicht mehr zwingend an einen linearen TV-Sender vergeben werden, sondern dürften auch ausschließlich von Internetangeboten wie DAZN erworben werden. In der bald startenden Ausschreibung reicht es wohl aus, Live-Rechte lediglich über die Verbreitungswege Web-TV und Mobile-TV zu verwerten. Bedeutet: Sky hat in DAZN einen sehr ernstzunehmenden Konkurrenten - und auch Eurosport ist mit seinem Player weiterhin im Rennen. Es bleibt also viel Raum für Diskussionen - und einen großen Wettbewerb.