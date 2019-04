DAZN will Sky ausstechen: "Haben großes Interesse an Livespielen der Bundesliga"

Der Streamingdienst DAZN hat sich im Werben um die Liverechte an der Bundesliga erneut offensiv geäußert. "Es ist kein Geheimnis, dass wir großes Interesse an Livespielen der Bundesliga haben. Die Highlight-Clips der 1. und 2. Liga, die wir jeden Spieltag bereits 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN zur Verfügung stellen, sind sehr beliebt. Wir schauen uns die jeweiligen Rechtepakete der DFL ganz genau an, sobald diese feststehen. Dann sehen wir weiter", sagte der Deutschland-Chef der Plattform, Thomas de Buhr, der Sport Bild. Schon im vergangenen November hatte der 50-Jährige die Ambitionen des Senders ähnlich beschrieben.