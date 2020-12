TV-Verteilung zwischen DAZN und Sky fix: Hier laufen die Achtelfinal-Spiele der Champions League

Nach der Auslosung am Montag haben nun am Dienstag die beiden übertragenden Sender DAZN und Sky die Verteilung der TV-Übertragung veröffentlicht. Der SPORT BUZZER zeigt, welche Spiele vom Streamingdienst gezeigt werden und welche Partien beim Pay-TV-Sender zu sehen sind.

BVB-Präsident Reinhard Rauball zählt Stars an - Trennung von Lucien Favre "alternativlos"

Fix: Das ist der Spielplan für Bayern, BVB und Co. im Achtelfinale der Champions League

Die Begegnung der Bayern bei Lazio am 23. Februar wird von Sky übertragen. Alle anderen Hinspiele mit deutscher Beteiligung laufen bei DAZN. Bei den Rückspielen hatte der Pay-TV-Sender ein Erstzugriffsrecht auf alle Rückspiele der deutschen Teams, zeigt also die entscheidenden Partien von FCB, BVB, Gladbac und Leipzig. DAZN zeigt dann alle Parallelspiele der internationalen Klubs. Wie gewohnt überträgt Sky zudem die jeweils zwei zeitgleich laufenden Spiele in der Konferenz.