Kampf um TV-Rechte: Sky schießt nach Bundesliga-Ansage von DAZN zurück

Der Pay-TV-Sender Sky war lange Zeit unangefochtener Marktführer, was die Rechte für die Bundesliga angeht. Immer mehr drängen sich nun allerdings Streamingdienste wie DAZN, Amazon Prime und Netflix in den Vordergrund. Zuletzt äußerte sich DAZN im Werben um die Liverechte an der Bundesliga offensiv. "Es ist kein Geheimnis, dass wir großes Interesse an Livespielen der Bundesliga haben", sagte der Deutschland-Chef der Plattform, Thomas de Buhr, der Sport Bild. "Wir schauen uns die jeweiligen Rechtepakete der DFL ganz genau an, sobald diese feststehen. Dann sehen wir weiter." Jetzt schlägt der Pay-TV-Riese Sky zurück.