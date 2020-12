FC Bayern und BVB vorne: Das sind die Top-Quoten des Jahres 2020 von DAZN und Sky

Das Jahr 2020 hat auch den Profifußball hart getroffen. Der Lockdown wegen der Corona-Krise ließ von März bis Mai gar keine Sportveranstaltungen zu. Davor und vor allem danach gab es allerdings einen straffen Terminkalender - inklusive der Finalturniere in der Champions League und Europa League. Auch in der Bundesliga war die Verschnaufpause zwischen der vergangenen und aktuellen Saison kurz.

Für die übertragenden Sender Sky und DAZN bedeutete das: Fußball am laufenden Band! Doch welche Live-Spiele im deutschen Fußball-Oberhaus und der europäischen Königsklasse erreichten die meisten Zuschauer? Wenig überraschend ziehen vor allem der FC Bayern München und Borussia Dortmund die meisten Fans vor die Bildschirme. Dem SPORT BUZZER liegen exklusiv die Zahlen des Pay-TV-Senders und des Streaminganbieters vor - das waren die quotenstärksten Partien in 2020.

Wie zu erwarten ist der deutsche Klassiker zwischen dem BVB und Bayern (2:3) am 7. Spieltag der laufenden Spielzeit der Quoten-Hit des Jahres gewesen. Die von Sky übertragene Liga-Begegnung der beiden Spitzenklubs Anfang November sahen insgesamt rund 2,6 Millionen Zuschauer - entweder im linearen TV oder über die Apps "Sky Go" und "Sky Ticket".

Die weiteren Top-5-Quoten der Sky-Übertragungen sind allesamt auf den amtierenden Triple-Sieger aus München zurückzuführen. Mit der Partie der Mannschaft von Trainer Hansi Flick gegen RB Leipzig am 21. Spieltag der Vorsaison erreichte Sky insgesamt 2,1 Millionen Zuschauer über all seine Angebote. Dahinter folgen das Halbfinale beim Champions-League-Finalturnier gegen Olympique Lyon sowie das Aufeinandertreffen mit den Roten Bullen am 10. Spieltag diese Saison (jeweils 2,0 Millionen). Auf Platz fünf der Sky-Reichweite liegt die Bayern-Partie gegen Hertha am 3. Spieltag mit 1,9 Millionen Zuschauer. Erst auf Rang neun folgt das 3:0 des BVB im Revierderby gegen den FC Schalke 04 vom 5. Spieltag der Spielzeit 2020/21.