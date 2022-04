Führungswechsel bei DAZN: Streamingdienst verkündet Nachfolgerin von Thomas de Buhr

Thomas de Buhr wird DAZN zum Ende des Jahres verlassen. Das verkündete der Sport-Streamingdienst am Mittwochmorgen in einer Pressemitteilung. Der 53-Jährige ist seit Juli 2018 bei DAZN tätig. Als Executive Vice President Marketing & Commercial zeichnet er für die Geschäfte in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH-Region) verantwortlich. Zuvor war er vier Jahre bei Twitter, davor bei Google. Zu seinen weiteren ehemaligen Stationen zählen die Medienunternehmen ProSiebenSat.1 und RTL.

Die Nachfolge steht schon fest: Bereits ab dem 1. Mai übernimmt Alice Mascia die Geschicke von DAZN in der DACH-Region. Sie stößt zu einem erneuerten und wachsenden globalen Führungsteam, zu dem seit kurzem unter anderem auch Bosco Aranguren in Spanien und Franco Bernabè sowie Stefano Azzi in Italien gehören. Mascia verfügt über 20 Jahre umfassende Erfahrung in der Medien- und Telekommunikationsbranche. Von 2010 bis 2018 arbeitete sie in verschiedenen Funktionen für Sky Deutschland, danach drei Jahre für den australischen Pay-TV-Anbieter Foxtel.