Nach DAZN-Aus bei der WM: Neuer Job für Darts-Experte Tomas "Shorty" Seyler 

Als Darts-Experte kommt Tomas "Shorty" Seyler bereits Ende Januar wieder zum Einsatz. Nach seinem Aus bei Streamingdienst DAZN ist der 47-Jährige bereits am 28. Januar beim Streamingsender arena plus am Start. Wie das Unternehmen aus Augsburg am Dienstag bekanntgab, ist Seyler neben Marc Surer bei Live-Analysen als Darts-Experte gesetzt. "Zu allen offiziellen PDC-Major-Turnieren wird arena plus in einer neuen Live-Sendung den jeweiligen Spieltag ausgiebig analysieren und vor allem auch sehr stark mit den Zuschauern interagieren", gab der Streamingsender in einer offiziellen Mitteilung bekannt.

