DBB bestätigt: Bundestrainer Rödl und die Basketball-Nationalmannschaft beenden Zusammenarbeit

Der Deutsche Basketball Bund (DBB) und der bisherige Bundestrainer Henrik Rödl beenden die Zusammenarbeit. Dies sei das gemeinsame Ergebnis eines Gesprächs in Berlin, teilte der Verband am Freitag mit. Rödl scheidet damit nach vier Jahren als Bundestrainer zum 31. August beim DBB aus. Zuletzt hatte er Deutschlands Basketballer zu den Olympischen Spielen in Tokio geführt.

Für Rödl war Olympia in Tokio "ein Lebenstraum"

"Wir danken Henrik sehr für seine gute und intensive Arbeit. Er hat sich akribisch um das Team gekümmert und Spieler erfolgreich entwickelt", würdigte Andres die von Rödl geleistete Arbeit. "Es ist auch mein Gefühl, dass man mit einem erfolgreichen Ergebnis im Rücken auseinander gehen kann", wird der Ex-DBB-Coach selbst in der Meldung zitiert. "Ich bin allen Mitwirkenden dankbar, dass sich mit der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio ein Lebenstraum für mich erfüllt hat", so der ehemalige Spieler von Alba Berlin weiter.